Barcellona, infortunio per un giocatore: potrebbe saltare il Napoli

Il Barcellona ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti per il primo dei due match validi per i sedicesimi di Europa League. Ci sono però brutte notizie per Xavi, che dovrà fare a meno di Ronald Araujo, uno dei punti fissi della difesa della squadra spagnola. Il difensore si è fatto male nel corso della partita contro l’Espanyol. E’ stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo.

In un comunicato il club ha fatto sapere che il giocatore ha avvertito qualche fastidio al soleo della gamba sinistra. Occorrerà fare altri accertamenti, il difensore potrebbe saltare la sfida contro il Napoli se l’infortunio dovesse essere di grave portata.