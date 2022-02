Inter, Marotta: “Squalifiche? Analizzeremo il referto e valuteremo se fare ricorso”

Prima della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così a Mediaset:

“Derby? C’è rammarico per una sconfitta immeritata però bisogna girare pagina pensando alla partita di stasera con le motivazioni forti che contraddistinguono questa squadra. Dobbiamo affrontare la Roma a viso aperto in una competizione a cui teniamo molto. Squalifiche post derby? Non entro nel merito perché sono valutazioni del Giudice Sportivo, al massimo posso analizzare la congruità ma un’attenta valutazione sarò fatta domani. Questo non deve essere un alibi, abbiamo perso e dobbiamo farne un tesoro pensando al presente, che è la partita di oggi e al futuro, che è quello con il Napoli con il piglio e la motivazione di raggiungere tanti traguardi. Ricorso? Ora analizzeremo il referto e poi valuteremo, dovremo essere più bravi ancora nella gestione dei momenti di sconforto perché evidentemente dobbiamo migliorarci, quindi questo è l’obiettivo”.