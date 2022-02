Jacobelli: “Ad oggi vedo il Napoli favorito sull’Inter, vi dico i motivi”

A Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto il direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli.

Queste le sue dichiarazioni.

IMPORTANZA DI NAPOLI-INTER – “Non è una partita determinante visto che siamo ancora alla 25a giornata e l’Inter, sebbene la trasferta di Bologna non sia affatto scontata, ha una partita da recuperare. Certamente, è molto importante perché capita in un momento in cui, da un lato, c’è un Napoli che sta benissimo e, dall’altro, c’è un’Inter reduce da una bruciante sconfitta nel derby. Sarà interessante verificare stasera la reazione dei Campioni d’Italia nella partita di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. Credo che il Napoli, in questo momento, sulla carta, con il recupero di Koulibaly e Anguissa, parte favorito“.

RIENTRO DELLA JUVENTUS NELLA LOTTA SCUDETTO? – “Io non lo escludo affatto perché quella che abbiamo visto contro il Verona è un’altra Juve. Nella prima parte di campionato, aveva accusato clamorose sconfitte interne con Empoli e Sassuolo. Adesso, in forza degli arrivi di Vlahovic e Zakaria, ha cambiato pelle: vlahovic ha segnato subito e Zakaria ha dato molta solidità ad un centrocampo apparso, fino a questo momento, fragile e confusionario. La Juventus sarà spettatrice interessata della partita di Napoli e consapevole dell’importanza dello scontro Champions contro l’Atalanta”.

SORRENTINO AGLI OSCAR E ORO NEL CURLING – “Si tratta di un motivo di grande orgoglio per il cinema italiano e per il nostro paese. Stiamo parlando di uno straordinario regista che il pubblico degli Oscar ha già imparato a conoscere molto bene e meritava di essere inserito nella cinquina per l’assegnazione della preziosa statuetta. Un altro motivo di soddisfazione è la spedizione azzurra ai Giochi di Pechino. Il bilancio è già molto positivo illuminato ulteriormente dall’oro nel curling con un filo invisibile con le imprese di Tokio. Lo sport italiano, nonostante le enormi difficoltà causate dalla pandemia e le briciole riservate allo sport italiano, continua a vincere. Forse, il palazzo della politica non dovrebbe più limitarsi soltanto a tweet di compiacimento per le grandi vittorie. Ci vogliono interventi seri verso lo sport di base e in tutte le discipline”