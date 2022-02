Lega Serie A – Luca Percassi nuovo vicepresidente

Luca Percassi è il nuovo vicepresidente della Lega Serie A. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega, e ne è stata data l’ufficialità pochi minuti fa con una nota: “Nella riunione di questa mattina del Consiglio di Lega Luca Percassi è stato eletto Vice Presidente. La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso Percassi”.

Scelta necessaria per il Consiglio, obbligato a colmare la carica vacante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino come presidente. Secondo lo statuto della Lega, infatti, in caso di dimissioni del presidente le funzioni vengono svolte dal vicepresidente fino alla nuova nomina. Il problema è che i club in assemblea non avevano ancora provveduto. Il prescelto è stato dunque il figlio del patron dell’Atalanta, già consigliere di Lega.