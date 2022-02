Napoli all’esame Venezia, già tre Big hanno perso punti al Penzo: l’insidia numero 1 è proprio il campo di gioco

Insidia campo da gioco per il Napoli in trasferta a Venezia, con già tre Big che hanno perso punti importanti proprio sul terreno del club lagunare. In fila si tratta di Fiorentina, Juventus e Roma, con il tecnico bianconero Max Allegri che fu il primo a lamentare la difformità delle misure del campo da gioco del club veneto rispetto agli standard della Serie A.

Le misure standard richieste sono infatti quelle di 105×68 metri, ma in caso di problemi strutturali degli impianti (come La Spezia e Cagliari) è tollerata la riduzione della larghezza per un minimo di 65 metri. A Venezia il campo non ha neanche margini ai lati per un’estensione, derogata, dunque, anche la norma che prevede 1,5mt di spazio oltre le linee laterali.