Tuttosport – A Venezia con il ritorno di Osimhen per proseguire nella rincorsa allo scudetto! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla partita del Napoli a Venezia e del possibile ritorno di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano è facilmente pensabile che le aspirazioni di Luciano Spalletti risiedano nei piani altissimi della classifica, tra i primi quattro posti, per il ritorno in Champions League. Con una squadra finalmente ritrovata, dopo gli infortuni e i contagi da Covid, il tecnico di Certaldo può contare nuovamente su pedine fondamentali. Lo stesso Victor Osimhen si dice contento. Ha percepito di essere quasi guarito e pensa alla sfida di domenica, contro il Venezia, per esserci in campo dal primo minuto. Proprio la prima di campionato, quest’anno, è stata contro la formazione di Zanetti. L’unica macchia nella prestazione azzurra fu proprio il cartellino rosso ai danni del nigeriano.