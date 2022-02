Stando a quanto riportato da Calciomercato.com non si è presa ancora nessuna decisione per quanto riguarda la capienza negli stadi. Questo perchè il Governo ha avuto l ‘urgenza di ridefinire le regole per la scuola ha infatti messo in secondo piano i discorsi sull’innalzamento al 75% della soglia, già nell’agenda del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali. L’idea rimane comunque viva, con speranza concrete che la delibera passi entro fine mese. Al momento si resta dunque al 50%.