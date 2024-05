CdS – Il Napoli ha scelto Gasperini come allenatore! Le ultime

Secondo quanto riporta il quotidiano Corriere dello Sport, il Napoli ha scelto Gasperini come prossimo allenatore. Bisognerà però aspettare dopo la finale di Europa League per conoscere le reali intenzioni del tecnico dell’Atalanta. Ecco cosa scrive:

“Il club ha scelto Gian Piero Gasperini, fortissimamente lui, ma nulla potrà accadere prima della finale di Europa League che l’Atalanta giocherà mercoledì a Dublino contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Ancora quarantotto ore di religioso silenzio e rispetto per la missione internazionale della splendida Dea del Gasp, e poi tutto sarà chiaro. Arriveranno risposte, riunioni, vertici, magari baci e abbracci: Gasperini, infatti, ha ancora un altro anno di contratto con il suo club e dopo l’Irlanda la famiglia Percassi affronterà con lui il futuro per capire se andare in un senso (rinnovo) o nell’altro (addio). Il countdown è già cominciato”.