TMW – Spalletti spera di recuperare in fretta Ounas dopo il ko di Lozano

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli dopo l’infortunio in nazionale di Hirving Lozano. Infatti se Lozano, dovrà star fermo due mesi dopo la lussazione alla spalla destra, l’attacco del Napoli perderà un’arma importante per le corsie laterali. A disposizione dell’allenatore resterebbero solo Insigne e Politano più l’adattato Elmas. A questo punto Spalletti spera di conoscere presto le condizioni di Ounas dopo i problemi emersi in Nazionale. Il rientro dell’algerino diventa a questo punto fondamentale.