Maniero: “Insigne? Senza rinnovo ai miei tempi sarebbe stato in panchina fino a fine stagione…”

Filippo Maniero, ex calciatore del Milan, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli e del campionato. Le sue parole:

SUL DUELLO OSIMHEN E VLAHOVIC – “Mi piacciono entrambi, Osimhen ha dimostrato il proprio valore. Hanno caratteristiche diverse, ma entrambi fanno la differenza per la propria squadra. Ogni palla che hanno la buttano dentro, sono il classico attaccante che ogni squadra vorrebbe. Se dovessi scegliere qualcuno per i gol sceglierei Vlahovic, ma in assoluto entrambi”.

SU INSIGNE – “Il mercato degli ultimi anni è diverso rispetto a quello dei miei tempi, ora molti giocatori vanno in scadenza di contratto. Ai miei tempi stavano in panchina fino a fine anno, ora giocano ed hanno la fascia di capitano. Insigne e Donnarumma sono un esempio. Lo dico a favore delle società, ma quando giocavo io succedevano raramente queste cose”.