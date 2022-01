Franco Ordine a “Radio Goal” ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla corsa scudetto:

“Il derby tra Milan e Inter in programma dopo la sosta sarà importante per il destino del campionato. L’Inter è avvantaggiata perché ha due risultati su tre per tenere il Milan fuori dai giochi. Il Napoli, proprio come i rossoneri, ha pagato a caro prezzo tutte le grandi assenze che ha dovuto fronteggiare”.