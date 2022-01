Il Roma – Rrahmani: “Napoli regaliamoci un sogno…”

L’edizione odierna de Il Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Amir Rrahmani.

Il giocatore del Napoli è ormai una certezza per l’assetto difensivo della squadra partenopea, tanto da conquistare la totale fiducia di Spalletti e dei suoi compagni.

Queste le parole di Rrahmani: “Sapevo che era difficile esprimermi in una grande squadra. Soprattutto perché venivo da un Verona che difendeva a tre e marcava a uomo. Ma conoscevo le mie qualità e quando ho cominciato ad avere continuità i risultati si sono

visti. Adesso è arrivato il momento di capitalizzare tutto quello che di buono sto facendo migliorando le prestazioni”.

Poi, parentesi su Juan Jesus: “Ci siamo inizialmente studiati, poi dopo le prime due gare siamo migliorati. Ora sappiamo come giochiamo. Ci capiamo bene, sappiamo come gestire i movimenti. Juan è esperto, sta in Italia da dieci anni e ha giocato sempre in grandi squadre. Poi finalmente ha segnato”.

Su Spalletti dice: “È bravo. Sa preparare bene le partite. Vuole sempre che siamo concentrati. Ci tratta tutti allo stesso modo in

maniera professionale”.