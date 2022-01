Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Barcellona avrebbe già un accordo verbale con il milanista Franck Kessie per giugno, visto il suo mancato rinnovo per ora con il Milan. Al momento non si è arrivati ad alcuna firma, anche se la società blaugrana starebbe già puntando a definire i dettagli con il calciatore del Milan. Il centrocampista ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo proposte dal club rossonero, come è successo l’anno scorso con Donnarumma.