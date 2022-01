Lavori molto al PC? Ecco tre consigli per mantenere in salute i tuoi occhi

Al giorno d’oggi sono tantissime le persone che per lavoro trascorrono molte ore davanti al PC. A fine giornata la maggior parte di queste si sente stanca e affaticata, ma anche non compresa visto che per molti tale impiego non sarebbe poi così faticoso, visto che richiede di starsene seduti ad una scrivania.

Perché lavorare al PC ci stanca?

Eppure sia per quanto riguarda la vista, che la postura, si verificano problematiche e affaticamenti di non poco conto per cui chi lavora molte ore al computer lamenta mal di testa, cervicale, occhi affaticati e via discorrendo. Per proteggere gli occhi qui proporremo tre consigli da mettere in pratica per preservare la vista durante le ore di lavoro. Se i tuoi occhi sono molto affaticati, inoltre, potresti trovare conforto valutando l’ampia gamma di lenti monofocali, pensate proprio per chi, come te, trascorre molte ore dinanzi ad uno schermo illuminato.

L’ambiente di lavoro deve essere sempre illuminato

Quando lavori al PC la luce della stanza non deve essere solo quella che proviene dallo schermo. Assicurati che tutto l’ambiente sia ben illuminato, possibilmente con luce naturale proveniente dall’esterno. In questo modo ridurrai l’affaticamento visivo durante le ore di lavoro. Assicurati anche di fare delle pause di tanto in tanto, sollevando gli occhi dallo schermo e guardando altrove. Disponi la scrivania di lavoro nei pressi della luce naturale o usa luci artificiali per evitare l’affaticamento dovuto all’eccessivo contrasto tra l’ambiente e la luce dello schermo.

Di tanto in tanto fai stretching per la vista e per il corpo

Alzati, sgranchisciti e muoviti. Non stare seduto per più di quaranta minuti continuativi e impara a rilassare la vista con questi esercizi. Guarda in su, in giù, a sinistra e a destra ripetendo per cinque o sei volte il giro e sforzandoti di guardare fronte, punta del naso e ciò che è più lontano da te a destra e a sinistra. Poi mantieni lo sguardo fisso in una posizione per dieci secondi e avrai terminato. Esegui questo stretching e a fine giornata ti sentirai sicuramente molto meno affaticato. Scommettiamo?

Ogni due ore concediti un altro piccolo allenamento

Dopo aver lavorato intensamente al PC avrai fissato un punto molto vicino, caratteri di piccole dimensioni e uno schermo luminoso. Per questo ciò che ci vuole è una pausa relax per i tuoi occhi che possa farli riposare. Non devi far altro che alzarti e osservare un punto lontano da te, mettendolo a fuoco e cercando di vederlo nitidamente. Guardare da lontano è l’esatto opposto del lavoro al PC e ti aiuterà a riposare gli occhi e a contrastare i mal di testa causati dall’affaticamento.

Filtri blu e impostazioni di illuminazione

Assicurati di adottare una postura corretta che sia alla giusta distanza dallo schermo e che non affatichi le articolazioni. Poi individua tra le impostazioni del tuo schermo il filtro per la luce blu. Se non sono presenti puoi acquistare questi filtri sotto forma di pellicola da apporre sullo schermo in modo tale da filtrare la luce emessa dal tuo PC.