Clamoroso, Fiorentina, la Questura di Firenze dispone sorveglianza per Vlahovic dopo le minacce dei tifosi viola

Vlahovic alla Juventus è la notizia che i tifosi della Fiorentina non avrebbero mai voluto ricevere, soprattutto in questo mercato di gennaio, e che ha scatenato le reazioni del popolo viola. Striscioni, insulti social e minacce, ecco cosa sta subendo l’attaccante serbo in queste ultime ore. Tanto che la Questura di Firenze ha deciso di attuare una “sorveglianza dinamica” a protezione del calciatore: pattuglie di agenti della polizia passeranno frequentemente davanti all’abitazione fiorentina di Vlahovic per evitare che sia oggetto di contatti con eventuali malintenzionati nei suoi confronti. È prassi normale in questi casi, quando una persona viene minacciata.