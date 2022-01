La cessione di Vavro sblocca il mercato della Lazio e per Il Corriere dello Sport i biancocelesti lavoreranno su un colpo in difesa:

“I conti bisogna farli con Sarri, non considera Kamenovic tra i rinforzi e per la difesa aspetta Casale del Verona che piace anche al Napoli. Per il tecnico è utilizzabile in due ruoli, da difensore centrale e da terzino. Il Verona è disposto a disposto ad ascoltare offerte, vorrebbe scatenare un’asta”.