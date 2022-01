Il Torino si muove per il centrocampo, infatti come riporta Sky Sport, oltre a Diawara dalla Roma, c’è una trattativa in corso con l’Empoli per Samuele Ricci. I granata fanno sul serio, si tratta per un prestito con obbligo di riscatto. Viste le difficoltà per Nandez, ora nel mirino della Juve e Napoli, Cairo ci prova per il giovane dell’Empoli.