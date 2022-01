Bellinazzo: “Amazon nel calcio non sceglierebbe Napoli, vi spiego perché”

Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho letto di un possibile acquisto del Napoli da parte del gruppo Amazon. Sicuramente sarebbe molto suggestivo, ma credo che alla fine non se ne faccia nulla. Una cordata come Amazon credo sia più interessata ad investire in Premier League piuttosto che in Serie A, poiché a livello finanziario in Italia vedo pochi presupposti per una trattativa di questa portata. Uno come Bezos non comprerebbe solo la società, ma guarderebbe anche alla città e non gli serve certo Napoli per bilanciare l’esborso economico”.