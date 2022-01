Bagni non ha dubbi: “Napoli, lascia perdere Tagliafico”

Napoli-Tagliafico, questo l’accostamento del mercato invernale che vedrebbe il nuovo rinforzo per Spalletti nel terzino argentino dell’Ajax. Ma l’ex calciatore azzurro Salvatore Bagni pare pensarla diversamente, intervenuto a “Si gonfia la rete”, lo storico campione emiliano ha dichiarato:

“Il Napoli è già coperto sulla fascia sinistra con Mario Rui e il parziale recupero di Ghoulam, ma anche se uno dei due dovesse partire non punterei assolutamente su Tagliafico. Non è il mio preferito diciamo, soprattutto perchè arriva ormai ai 30 anni e la programmazione societaria non avrebbe benefici. Il nome giusto può essere quello di Parisi, profilo giovane che fa al caso della società”.