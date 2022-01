Cagliari, il ds Capozucca: “Nandez è fondamentale per noi, sappiamo dell’interesse di molti club”

In occasione della sfida di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari, il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca, ha parlato a Mediaset di calciomercato. Il dirigente si è soffermato anche su Nahitan Nandez, nome che circola in ottica Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Nandez è un giocatore fondamentale per noi. Sappiamo che attira l’attenzione di molti club perchè è forte, ma ne abbiamo bisogno per la lotta salvezza“.