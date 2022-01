L’arbitro Livio Marinelli ha appena fischiato l’inizio di Bologna-Napoli, gara valida per il ventiduesimo turno di Serie A. Allo Stadio Dall’Ara, la squadra di Spalletti punta alla seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro la Sampdoria al Maradona. Gli uomini di Mihajlović, in piena emergenza, punta a dare fastidio ad una delle compagini più insidiose del campionato.