Bucciantini su Insigne: “Sono deluso dalla sua scelta”

Marco Bucciantini è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, questo quanto evidenziato:

“Il Napoli ha mantenuto gli obiettivi, ha fatto più fatica in alcune partite casalinghe, però adesso, anche con il recupero di Osimhen che ti aiuta nella fase difensiva e porta al tiro più giocatori, può gestire meglio le energie. Se vuoi competere per gli obiettivi massimi devi avere anche giocatori forti in ottime condizioni.

Insigne? Secondo me non esistono offerte irrinunciabili, sicuramente ce ne sono difficili da rifiutare. Si fanno delle scelte, e davanti alla sua scelta sono deluso. Sicuramente i soldi fanno parte della vita, però cambi continente, cambi calcio, scegli un mondo diverso, è palesemente una scelta di vita. Avrei avuto più facilità a commentare una scelta professionale, magari cambiando squadra per andare a vincere, per me il capitano del Napoli doveva usare tutte le energie della sua vita atletica per provare a vincere con la sua squadra. Sicuramente hai vinto con il Napoli ma mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Si aspettava che la trattativa con la società venisse impostata in modo diverso, ma così non è stato“.