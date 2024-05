Malfitano: “Sono perplesso. Avete visto le facce dei giocatori del Napoli? E il gesto di Osimhen…”

Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione che sta vivendo il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Non è la partita di Udine a farmi riflettere: è l’intera stagione che mi lascia perplesso e dubbioso. Non voglio mettere in discussione l’impegno, perché entreremmo in un campo minato. Però, che questa squadra sia svuotata a livello mentale, che sia priva di motivazioni, beh, non serve uno psicologo per capirlo: lo si vede anche nelle facce di questi ragazzi, che non sembrano assolutamente entusiasti di niente”.

Poi Malfitano ha continuato: “La mancata esultanza di Osimhen al gol è solo un esempio di ciò che sta accadendo, è un fatto evidente. Ci sono state tante situazioni, in campo. L’aspetto psicologico può essere stato influenzato da qualcosa, e stiamo cercando di capire: può riguardare le vicende contrattuali, le scelte della società, il fatto che siano andati via dei personaggi che avevano reso possibile il miracolo dello scorso anno… Ci sono tante domande per le quali mi aspetto una risposta da qualcuno: i più indicati sarebbero i calciatori, ma da contratto non possono parlare e quindi ognuno deve darsi una risposta da solo”.