Bargiggia si sbilancia: “ADL vuole Pioli! Conte non ha mai accettato il Napoli”

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare del prossimo allenatore del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

”Il Napoli dovrebbe ripartire da Stefano Pioli. Dalle mie fonti dico che Conte non ha mai accettato la corte del Napoli. La figura di Italiano è l’alternativa a Pioli che è la prima scelta di De Laurentiis. C’è qualche chiacchiera con Gasperini che secondo me rinnova per un altro anno con l’Atalanta. La prima scelta in questo momento comunque si chiama Stefano Pioli che al Milan guadagna 4 milioni più bonus e non accetta Napoli per uno stipendio inferiore”.