Di Marzio: “E’ arrivato il nuovo colpo di Mourinho, atteso nella Capitale”

Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, ha fatto il punto sul nuovo colpo della Roma di Mourinho, arrivato questa mattina nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura giallorossa:

“È il giorno di Sergio Oliveira alla Roma. Il centrocampista portoghese sarà presto accolto alla corte del connazionale José Mourinho. L’ormai ex calciatore del Porto è partito con un volo dal Portogallo, più precisamente da Oporto, per atterrare a Ciampino. Oggi sosterrà le visite mediche di rito”.

Inoltre, Di Marzio, ha aggiunto: “José Mourinho l’ha voluto fortemente e spera di averlo a disposizione il prima possibile per poterlo utilizzare anche già contro il Cagliari domenica questa: con il Porto si è trovato l’accordo per un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5”. Oliveira, ricordiamo, è stato vicino al passaggio alla Fiorentina in passato. Ma l’addio di Gattuso ai gigliati fece saltare anche la trattativa relativa al centrocampista.