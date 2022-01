Bucchioni: “La Fiorentina col Napoli giocherà in maniera diversa”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte che giocherà col Napoli domani in Coppa Italia alle 18:

“Sarà un altra Fiorentina, quella che si vedrà col Napoli? Si anche perché quella col Torino è stata solo una partita mal preparata, la Fiorentina ha l’ambizione di tornare in Europa League, è successo qualcosa di strano, ci sarà un confronto con l’allenatore. Capita che una squadra dopo le feste possa tornare in malo modo, sarà stato un episodio, col Napoli giocherà in maniera diversa”.

“La Fiorentina come la vede la Coppa Italia? È un obiettivo sicuramente, le cose sono andate meglio rispetto alle previsioni, poi ti consente di entrare in Europa League nel caso le cose dovessero andare male in campionato. Commisso vuole il primo trofeo, ne ha conquistati due con la Primavera. ci sarà una Fiorentina vera domani sera”.

Ha, poi, aggiunto: “Italiano farà turnover con un esterno che sa difendere meglio, non credo che rinuncerà a Martinez Quarta nonostante abbia giocato male col Torino. Leverà quelli che non c’erano con la testa, come Callejon. Metterà la miglior formazione, con qualche cambio tattico. Un allenatore può anche chiedere a quelli che hanno giocato male, di ritornare in campo per riscattarsi, se li levi dai degli alibi”.

“Come se la gioca Spalletti? Vedremo una partita spettacolare, con due squadre che giocheranno il match per fare più di un gol, attenzione difensiva da parte di entrambi, ma la Fiorentina lascia più buchi. C’è qualità dei singoli in entrambe le squadre, e soprattutto sono rose che non cambiano modo di giocare. Mi aspetto che il Napoli non la sottovaluti”.

“Le prossime 4 partite del Napoli sono decisive per lo scudetto? Gennaio è un mese decisivo per il campionato, il Napoli deve fare 3 punti a partita. Il rischio è il calo di tensione, ma gli azzurri devono dimenticare Spezia e rimettersi in carreggiata. l’Inter è difficile che possa avere delle difficoltà, ha l’organico al completo. l’Atalanta è tornata quella dello scorso anno, anche il Milan ha delle grandi speranze, sarà decisivo il derby. il Napoli deve vincere queste 4 partite e sperare in un calo delle altre”.