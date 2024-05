Fedele: “Il delirio di onnipotenza di ADL non migliorerà il Napoli”

Enrico Fedele ha analizzato la situazione del Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Se Aurelio De Laurentiis non modificherà il suo atteggiamento, non migliorerà neanche il Napoli: non fa che mostrare il suo delirio di onnipotenza… Nessun medico, per diventare chirurgo, può saltare cinque anni di specializzazione più in tirocinio mirato. Se vuole rifondare, prendesse tutti giovani e andasse avanti con loro, con tutti i rischi del caso”.

Poi Fedele ha continuato: “Il Napoli è tra le prime 20 società d’Europa e deve avere rispetto per la gente: i tifosi meritano di vedere onorato sul campo il nome del club e del loro stadio. Udinese-Napoli? Una partita particolare, la squadra di Cannavaro giocava per fare punti, perché avrà degli scontri diretti nelle prossime gare: era una sfida importantissima per la sua sopravvivenza. Il Napoli poteva sperare ancora in un pass per l’Europa League. La Lazio ha vari punti di vantaggio? Ha anche lo scontro diretto a favore”.