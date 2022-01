Improta: “Sono ancora convinto che il Napoli possa vincere lo scudetto”

Gianni Improta, ex giocatore del Napoli, ai microfoni di Canale 21 ha parlato della partita di ieri e del futuro del Napoli:

“Il Napoli ha fornito una prestazione di alto livello, solo una squadra da Scudetto poteva sfoderare una prova del genere. Resto ancora convinto che il Napoli, come ho detto a inizio anno, possa vincere lo Scudetto ovviamente se riuscirà a recuperare tutti i calciatori indisponibili”.

Umberto Chiariello, presente in studio, ha così commentato: “Gianni, sarebbe stupendo, ma numericamente è praticamente impossibile, gli azzurri hanno chiuso il girone d’andata con 39 punti e nessuna squadra ha vinto un campionato con questo numero di punti dopo la prima parte di campionato, per vincere lo Scudetto il Napoli dovrebbe fare la bellezza di 49 punti nel girone di ritorno cosa che la squadra azzurra non è mai riuscita a fare nella sua storia”.