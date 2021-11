Moggi: “Scudetto? Il mio tifo è per il Napoli”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Show’, per parlare della lotta scudetto: “Juventus? Lo stile dei bianconeri non è più nelle mie conoscenze, non sono più nell’ambiente. Se Gianni Agnelli sta guardando questa gestione probabilmente si sta rivoltando nella tomba. Scudetto? La mia preferenza, quindi il mio tifo, è per il Napoli. Degli azzurri mi piace sia la città che i tifosi, è veramente una bella piazza. Mi sono divertito più a vincere lì che a Torino”.