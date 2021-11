Rai, Antinelli: “Possibile Insigne falso nove con la Svizzera! Sulla mancata convocazione di Politano…”

Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, è intervenuto nel corso Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della possibile formazione che Mancini schiererà nella gara contro la Svizzera. Le sue parole:

“La Svizzera non sta meglio di noi: come noi ha tanti calciatori fuori. Se l’Italia li batte, merita il Mondiale ed il match è una sorta di playoff. Penso che Mancini voglia schierare un tridente leggero: Chiesa a sinistra, Insigne in mezzo, Berardi a destra. Poi c’è l’opzione Bernardeschi, che in Nazionale trasforma”.

SULLA MANCATA CONVOCAZIONE DI POLITANO – “Dobbiamo tornare alle convocazioni per l’Europeo, Politano nell’ultima amichevole era andato molto bene e secondo me si aspettava di partecipare al torneo. Mancini all’ultimo ha fatto una scelta sofferta e ha premiato Bernardeschi. Politano è il classico destro a piede invertito e in questo momento Mancini ha Berardi e Bernardeschi, quest’ultimo viene ritenuto più duttile tatticamente”.