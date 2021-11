Renica: “Insigne vuole Napoli! Vi dico perchè rinnoverà”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul possibile rinnovo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Insigne non è in un buon momento di forma ma non va assolutamente sottovalutato! Per quanto riguarda il rinnovo sono sicuro che, alla lunga, si troverà un accordo. Ci sta che chieda un ritocco dell’ingaggio avendo segnati tanti goal sia col club che con la Nazionale ma non è uno che pensa solo ai soldi. Se fosse stato così non sarebbe rimasto a Napoli tanto tempo e soprattutto non avrebbe chiuso i rapporti con Mino Raiola“.