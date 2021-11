L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle condizioni di Edin Dzeko, attaccante della prossima avversaria del Napoli, l’Inter.

Il bosniaco, uscito durante il derby di Milano per infortunio, ha subito solo un risentimento muscolare, come confermato dalla risonanza magnetica a cui si è sottoposto. Inoltre, l’attaccante resterà in ritiro con la sua nazionale senza fare rientro a Milano, e dovrebbe poi essere disponibile per il big match contro gli azzurri.