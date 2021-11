Bacconi: “Napoli-Verona pareggio giusto! Vi svelo dove hanno sbagliato gli azzurri”

Il noto esperto di tattica, Adriano Bacconi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per analizzare il match tra Napoli e Verona di domenica pomeriggio. Queste le sue parole: “Il Verona arriva a Napoli con gli azzurri nel momento peggiore del campionato fino ad adesso. Gli scaligeri invece, per gli ultimi match e per i punti conquistati con le big, arrivavano con un ruolino di marcia da scudetto.

Il pareggio è stato alla fine giusto ma il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più. Il modo in cui hanno interpretato il match gli azzurri infatti non ha fatto altro che agevolare i momenti difensivi degli ospiti. L’errore più grave lo hanno fatto gli esterni, stringevano al centro del campo anzichè allargare il gioco. Solo in quel caso i partenopei avrebbero potuto trovare qualche varco nella organizzatissima difesa veronese“.