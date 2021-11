Capasso: “Zielinski? A dire il vero non lo capisco nemmeno io”

Luigi Capasso è intervenuto ai microfoni de I Tirapietre, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto rilasciato:

“Napoli-Verona? Quando andiamo a guardare gli organici dell’AIA, ricordiamoci della dinastia Ayroldi. Sei bravo o non sei bravo, in Serie A ci arrivi. Questo ragazzo contro il Verona era indisponente nella direzione di gara“. Ha evidenziato il giornalista campano ai microfoni di Radio Amore.

Inoltre, Capasso, ha aggiunto: “Gli azzurri hanno faticato perché l’assenza di Koulibaly si è fatta sentire in fase offensiva più che in quella difensiva. Ho visto Fabian in difficoltà, che non andava mai ad accorciare”.

“L’assenza di Kalidou si è fatta sentire anche per lo spagnolo. Zielinski? A dire il vero non lo capisco nemmeno io. Spalletti? Voglio dire una cattiveria sul tecnico, ha la maturità di cambiare il suo credo calcistico? Ho i miei dubbi in tal senso”. Ha concluso Capasso ai microfoni di Radio Amore Campania.