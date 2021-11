Il Napoli monitora la situazione Insigne, ma guarda anche ai possibili sostituti. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è un nome su tutti nella lista dei desideri del ds Cristiano Giuntoli.

Jeremie Boga del Sassuolo è il primo nome che tra l’altro più volte è stato contattato in passato, senza mai non affondo decisivo; il costo del cartellino sarà sicuramente alto, ma in caso di partenza sarà lui il primo obiettivo.