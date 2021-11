Condò: “Koulibaly avrebbe impedito il gol di Simeone. Spalletti ha ottenuto poco da Insigne”

Paolo Condò, giornalista, ha scritto a proposito di Napoli-Hellas Verona su La Repubblica. In particolare, il focus è andato sul gol degli scaligeri.

“Il Napoli ha perso i primi punti in casa contro il Verona, la squadra più in forma del campionato. Il gol di Simeone chiama in causa Koulibaly, che sarebbe riuscito a bloccare la linea di passaggio tra Barak e il centravanti. Il senegalese sarebbe stato importante anche in fase di costruzione. Il Verona disturba molto, ma lascia spazio una volta superato il primo pressing. Privo del suo leader, Spalletti ha ottenuto poco anche da Insigne. Senza abilità individuali, non batti questo Verona”.