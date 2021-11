Carlo Alvino, giornalista di fede partenopea, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato un episodio arbitrale della sfida tra Napoli ed Hellas Verona. Il suo commento è rivolto alla decisione dell’arbitro di ammonire Victor Osimhen per proteste.

“Se non fischi sei scarso, se non fischi ed ammonisci Osimhen per proteste sei scarso e presuntuoso”.