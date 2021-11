Spalletti ha dato importanza ad ogni calciatore, ora bisogna superare lo spauracchio Verona

Il Napoli quest’oggi affronterà il Verona in una gara non facile, ma soprattutto molto importante perchè gli azzurri con una vittoria rimarrebbero in testa al campionato e potrebbero anche farlo in solitaria, considerando la sfida di questa sera tra il Milan e l’Inter in un derby che si preannuncia scoppiettante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha fatto un grande lavoro con i calciatori azzurri, dandogli un’idea precisa di gioco e costruendo delle valide alternative, sia in campo che nei giocatori. A Varsavia, infatti, ha dimostrato di aver convinto tutti della propria importanza e adesso bisogna superare un ultimo step, quello dello spauracchio Verona, la squadra che lo scorso anno tolse la possibilità alla squadra allora allenata da Gennaro Gattuso di andare in Champions League.