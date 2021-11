FOCUS – Napoli-Verona: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle ore 18:00 il match valido per la dodicesima giornata di Serie A fra Napoli e Verona. Gli azzurri devono continuare la loro striscia positiva di imbattibilità che vale dall’inizio del campionato, con ben 10 vittorie e 1 pareggio. D’altro canto la compagine Verona dopo un burrascoso inizio con Tudor sembra aver trovato la bussola, in particolare Giovanni Simeone in uno stato di grazia formidabile. I veneti dopo 11 giornate contano un bottino di ben 4 vittorie e altrettante sconfitte ma soprattutto 3 pareggi.

Precedenti:

Quella di oggi sarà la gara numero 59 in serie A tra le due compagini, il 30esimo scontro al Maradona. Il bilancio dei 29 precedenti è favorevole agli azzurri con 20 vittorie, contro le sole tre affermazioni veronesi. Sei sono i pareggi.

L’ ultimo precedente è quello che fa venire ancora i brividi all’ ombra del Vesuvio: ultima giornata dello scorso campionato, era il 23 maggio, quando il Verona allenato da un altro croato, Juric, con la mente sgombra, ferma il Napoli di Gattuso sul pareggio (1-1), facendo sfumare il sogno Champions. Al vantaggio dell’ ex Rrahmani su azione d’angolo, arrivò il pareggio di Faraoni dopo uno svarione di Hysaj. Risale al 19 ottobre del 2019 la 20esima vittoria del Napoli che, con un netto 2-0 firmato Milik, si sbarazza facilmente dei gialloblù. Per l’ ultima vittoria del Verona bisogna andare indietro nel tempo di

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.