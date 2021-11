Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno pare che Luciano Spalletti, dopo l’incoraggiante match contro il Legia e le prestazioni sin qui piuttosto indicative, stia pensando di far giocare dal primo minuto Adam Ounas contro il Verona. L’algerino sarebbe infatti un’ipotesi da non sottovalutare del tutto, anche se al momento in testa ai ballottaggi c’è Matteo Politano.