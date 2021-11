Di Lorenzo: “La partita dell’anno scorso è il passato. Maradona? La maglia è per omaggiarlo”

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato durante il prepartita della sfida di campionato tra Napoli ed Hellas Verona ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

“La partita dell’anno scorso è passata, dobbiamo pensare a quella di oggi. Giochiamo contro una squadra in salute, che ha fatto buoni risultati. Sarà difficile, ma ci siamo preparati bene. Maradona? Questa maglia è per omaggiarlo. Dovremo onorarla anche oggi, come nelle altre sfide. Cercheremo di disputare una grande partita per vincere. Caprari? È un bravo giocatore, forte nell’uno contro uno, ha gamba e tecnica. Non solo io, ma tutta la squadra dovrà fare attenzione alle individualità del Verona”.