Ai microfoni di Dazn, prima della partita tra Napoli e Verona, nelle fila degli scaligeri ha parlato il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, che ha introdotto la gara con queste parole:

Sul rendimento della squadra: “Si, sicuramente fa piacere vedere le nostre prestazioni, è un orgoglio, e questo è un lavoro che va avanti da 10 anni. Io credo sempre che quando si fanno le cose bene, i risultati arrivino e noi abbiamo sempre cercato di dare il massimo”.

Sul gruppo: “Io credo che questa sia la miglior squadra che abbia mai avuto, il gruppo si sta ritrovando, la squadra è forte. Non voglio togliere nulla a nessun gruppo, soprattutto a quelli della gestione Juric, ma io credo che abbiamo molta qualità davanti e ciò ci rende più competitivi”.

Sullo Scudetto: “Sì, per me il Napoli è completo, ha meccanismi oliati, ha un Osimhen in più che sta facendo vedere le sue qualità. Io credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per vincere il campionato”.