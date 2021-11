Ai microfoni di Dazn, prima della gara tra Napoli ed Hellas Verona, ha parlato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per commentare il difficile impegno degli azzurri contro gli scaligeri. Queste le sue parole:

Sulla partita e sullo Scudetto: “Secondo me, sono ripetitivo, si e no; la squadra deve fare la sua gara, è un percorso lungo per lo Scudetto, bisogna concentrarsi su noi stessi e sulla partita da fare”.

Su Juan Jesus: “E’ un ragazzo che sta facendo bene, ha giocato in Inter e Roma, è vero che non ha giocato spesso negli ultimi anni, ma il mister ci conta ed è pronto per giocare“.

Sul Rinnovo di Insigne: “I rapporti sono ottimi con l’agente, ma al momento non ci sono novità”.