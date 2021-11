Termina la quarta avventura al Genoa di Davide Ballardini che non è mai riuscito a completare una stagione con i rossoblù. Il pareggio di ieri contro l’Empoli ha spinto la proprietà a cambiare timoniere. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’arrivo di Andriy Shevchenko. L’ex CT dell’Ucraina non avrà un compito facile, ovvero rialzare il Grifone dalla bassa classifica intervenendo soprattutto sulla scricchiolante difesa.