L’attaccante del Verona Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Tyc Sports alla vigilia della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sto cercando di fare bene con il Verona, adesso sono ancora escluso ma so che se continuo così prima o poi la convocazione in Nazionale arriverà. Io mi faccio trovare pronto per qualsiasi occasione, senza la preparazione non si arriva da nessuna parte. Il calcio italiano? Penso che stia cambiando, oggi è più tattico che difensivo e credo sia una cosa positiva. Sono qui da sei anni e c’è sempre da imparare”.