Repubblica – Spalletti studia cinque cambi rispetto alla Salernitana

Spalletti studia cinque cambi in vista del Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare e non mancano infatti le alternative che potrebbero sostituirli: per esempio, a difendere i pali azzurri dovrebbe esserci Alex Meret e in attacco Andrea Petagna. In difesa ci sarà Juan Jesus mentre a centrocampo si preannuncia il ritorno da titolare di Diego Demme; il tridente sarà completato da uno tra Politano e Lozano e da Elmas che dovrà fare l’Insigne di turno alto a sinistra. E’ indispensabile tirare il fiato in vista del Verona e della sosta.