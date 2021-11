Tuttosport – Spalletti: “Napoli, la coppa conta”

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport riporta alcune dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione al match ieri alla Pepsi Arena.

“Non bisogna preoccuparsi dei minuti non giocati, con le 5

sostituzioni si ha il 50% di subentrare a gara in corso. Questa è una cosa

importante sia per lo spettacolo, sia per il morale dei calciatori che ho a disposizione. A noi non manca nulla,

abbiamo una squadra forte e l’ unica possibilità per soddisfare la forza della squadra è centrare la vittoria». Meret

sarà certamente il titolare e Juan Jesus andrà a sostituire Mario Rui”.

Poi stuzzica i giornalisti: “E perché non dovremmo essere interessati a vincere? Sarebbe sbagliato e fallimentare dal punto di vista professionale”.