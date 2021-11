Durante la conferenza stampa l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato della formazione di domani e ha sciolto il dubbio sul portiere che affronterà la partita in Polonia. Per il tecnico toscano toccherà ad Alex Meret. Queste le considerazioni sul portiere: “Domani Meret sarà titolare. Il friulano gioca perché è forte come Ospina, non perché la partita è più importante”