Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli e campione d’Italia con gli azzurri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del campionato dei partenopei: “L’ambiente è fenomenale: i tifosi sono sempre passionali, al di là del risultato. Secondo il mio parere, questa può essere la stagione del Napoli. Infatti gli azzurri non hanno mancanze in nessun reparto e hanno alla guida un ottimo allenatore“.