De Paola: “Milan favorito per lo Scudetto, ma il Napoli…”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a TMW Radio per parlare della Serie A e del campionato in corso. Le sue parole riguardo il Napoli:

“Il Milan è la favorita per la vittoria finale. Il Napoli ha offerto una prova che è stata più sofferta. Ora bisogna capire se le due squadre riusciranno a mantenere lo stesso rendimento nel lungo periodo. I rossoneri stanno facendo grandi cose come lo scorso anno, ma il Napoli si sta comportando in modo straordinario. Gli azzurri hanno una rosa che permette di cambiare tanto anche quando Osimhen è assente”.